Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan D.K. ve M.E.K. tutuklandı. Narkotik ekipleri, yapılan operasyon sonucunda zanlıların üzerinde ve ikametinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.K. ve M.E.K. suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

