Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.D, S.D. ve Y.E.K. suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
