Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Narkotik ekipleri, zanlıları suçüstü yakalayarak üzerlerinde ve ikametlerinde uyuşturucu buldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel