Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

??????? Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.