Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların yanı sıra ruhsatsız tabanca ve hassas terazi de bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel