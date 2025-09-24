Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların yanı sıra ruhsatsız tabanca ve hassas terazi de bulundu.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
