Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 2 zanlı tutuklandı. Ekipler, operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 7 bin lira ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.İ ve T.E'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Her gün bir köşesi yanıyor! Türkiye'nin oksijen deposu tehdit altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.