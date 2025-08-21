Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Suçlusu Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, saklandığı adreste yakalandı.

İ.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.