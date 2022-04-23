Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Göksun istikametinden Afşin'e gelen bir aracı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

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