Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
??????? Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel