Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde iki aracı durdurdu.

Araçlarda dedektör köpeği "Uygun" ile arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.G. (32), A.S. (28) ve F.C. (53) jandarmaya götürüldü.

AA / İzzet Mazı - Güncel

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