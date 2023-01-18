Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları şüphesiyle Y.D. ve M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi. Zanlıların üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı, Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.