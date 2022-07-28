Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D isimli şahsın uyuşturucu yetiştirip ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 88 kök kenevir ile 1 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Narkotik Elbistan Güncel Haberler

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