Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı. Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D isimli şahsın uyuşturucu yetiştirip ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 88 kök kenevir ile 1 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Tunahan Akgün Kahramanmaraş Narkotik Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.