Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir miktar paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / İzzet Mazı - Güncel Güncel Haberler

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