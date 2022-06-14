Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA - İzzet Mazı - Güncel
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / İzzet Mazı - Güncel