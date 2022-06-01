Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.D. ve K.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Uyuşturucu Narkotik Güncel Haberler

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