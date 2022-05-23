Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.S, Y.S, M.N.D. ile D.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, bir miktar paketlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden R.S, Y.S, M.N.D. tutuklandı, D.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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