Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Armutalan Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüphelinin evi ve bahçesinde yapılan aramalarda 27 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 795 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü. AA / Sinan Doruk - Güncel Kahramanmaraş Kenevir Güncel Haberler

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