Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Narkotik ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.???????
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel