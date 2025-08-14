Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan Y.Ç., 6 bin 802 sentetik ecza hapı ve 1,36 gram uyuşturucu madde ile birlikte tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Y.Ç'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlının adresinde yapılan aramada, 6 bin 802 sentetik ecza hapı, 1,36 gram uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel