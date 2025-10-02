Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Son bir hafta içinde 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

??????? Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan veya kullananlara yönelik son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda 15 litre içki, 40 litre içki yapımında kullanılan etken madde, 265 gram uyuşturucu madde, 77 sentetik uyuşturucu tablet, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
