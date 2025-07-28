Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, 88,44 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, B.L. isimli şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, B.L. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 88,44 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bunlara ait fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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