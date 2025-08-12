Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle İ.N. gözaltına alındı ve 345 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İ.N'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 345 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
