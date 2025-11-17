Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu ticaretine karşı etkin bir çalışma yürüttü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı, üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel