Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve hammaddeleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.???????
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel