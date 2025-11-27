Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve hammaddeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.???????

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
