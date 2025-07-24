Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyerek zanlıları yakaladı.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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