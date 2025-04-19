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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 39 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik ve uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ihbarını değerlendirip, teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışı yetkili iznine tabi 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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