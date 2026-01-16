Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 37 şüpheliye tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı; 37 zanlı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo sentetik uyuşturucu ve 3 bin 317 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 bin 317 sentetik ecza hapı ile çeşitli miktarlarla uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.