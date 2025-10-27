Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel