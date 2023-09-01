Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 10 bin 198 sentetik hap, 4 gram esrar, 1 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 198 sentetik hap, 4 gram esrar, 1 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.