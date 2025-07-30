Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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