Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel