Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı için adli işlem başlatıldı.

