Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda 2 uyuşturucu zanlısını tutukladı. Operasyonda 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

