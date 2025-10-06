Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda 2 uyuşturucu zanlısını tutukladı. Operasyonda 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel