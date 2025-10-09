Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 487 gram sentetik uyuşturucu ve 276 sentetik hap ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 487,42 gram sentetik uyuşturucu ile 276 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.