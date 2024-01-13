Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 18 şüpheliyi tespit etti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şafak vakti yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı alınan 18 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerde narkotik köpeği "Tablo"nun yardımıyla yaptığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 11 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından komando ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlılardan 15'i tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.