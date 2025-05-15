Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirirken, gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel