Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, H.A. (51), E.T. (35) ile H.Ç'yi (26) gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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