Kahramanmaraş'ta Uçuruma Yuvarlanan Kişi Kurtarıldı
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan bir kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi'nde muhtarlık yapan Şaban Bozkaya (70) Dereli Mahallesi Kandil Küme Evleri kırsalında dağ çayı toplamaya gitti.
Topladığı çaylarla evine döndüğü sırada düşürdüğü torbasını almak isteyen Bozkaya, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle kendi imkanlarıyla çıkamayan Bozkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Bozkaya, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.