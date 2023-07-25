Kahramanmaraş'ta Uçuruma Yuvarlanan Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düşürdüğü torbayı almak isterken uçuruma yuvarlanan bir kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.