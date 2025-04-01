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Kahramanmaraş'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İ. K'nin (44) kullandığı 46 AFB 489 plakalı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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