Kahramanmaraş'ta uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. T.B, idaresindeki 01 AKZ 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Andırın-Kadirli kara yolunun Harboğazı mevkisinde, yaklaşık 20 metrelik uçurumda devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.B. ve M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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