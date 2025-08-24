Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin En Büyük Türk Bayrağı Yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ'taki Ahır Dağı zirvesine 40 bin metrekarelik alana Türk bayrağı işleniyor. Onikişubat Belediyesi'nce yapılan Türk bayrağı, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük bayrağı olacak.

Kentin plaka kodu 46'dan esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında 1800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi'ne işlenen Türk bayrağının büyüklüğü 40 bin metrekare olacak, bayrağın yanına da 6 bin metrekare büyüklüğünde İstiklal madalyası işlenecek. Şehrin her noktasından çıplak gözle görülecek olan Türk bayrağı tamamlandığında Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayrağın geceleri de görünmesi için ışıklandırma yapılacağını belirtti, çalışmaların Bayrak Kanunu'na uygun şekilde yapıldığını söyledi.

Bayraktaki ayın 2 bin 300, yıldızın ise 500 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Toptaş, "Kahramanmaraş, Kurutuluş Savaşı'nda desten yazmış bir şehir. Şimdi o destanı yeniden yazmak için göğe uzanan bir sembol inşa ediyoruz. Dev bir Türk bayrağı doğaya işleniyor. Çünkü bu dağlar artık sadece bir doğa değil, bir milletin onurudur. Bayrağımızın boyamasını kompresörlü pompalarla özel asfalt boyası kullanılarak yapılmakta. Proje kapsamında, dünyada bir şehre verilen ilk İstiklal Madalyası olan madalyamız da şanlı bayrağımızın yanında yerini alacak. ve bu proje tamamlandığında şanlı bayrağımız ilse İstiklal Madalyamız şehrin birçok noktasında çıplak gözle görülebilecek" diye konuştu.