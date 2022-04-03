Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Haberler

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Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi bin aileye ekmek ve gıda yardımında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahibi bin aileye ekmek ve gıda yardımında bulundu.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle gerçekleştirilen yardımda, Kızılay gönüllüleri evleri dolaşarak vatandaşlara ekmek ve temek gıda malzemesi dağıttı.

Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, bin aileye ekmek ve gıda desteğinde bulunmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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