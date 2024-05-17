Kahramanmaraş'ta tünelde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta tünelde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Nuri Pakdil Tüneli'nde, A.S. idaresindeki 80 AA C268 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 46 D 6294 plakalı otomobil ve A.H'nin kullandığı 27 MD 8924 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.