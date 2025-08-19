Kahramanmaraş'ta Tüfekle Oyun Faciası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde E.K. (15) tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Batuhan Sivaslıoğlu (16) hayatını kaybetti. E.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K., evlerinde arkadaşlarıyla birlikteyken babasına ait tüfeği aldı. E.K., tüfekle oynadığı sırada silah ateş aldı ve saçmalar arkadaşı Batuhan Sivaslıoğlu'nun başına isabet etti.

Silah sesini duyup odaya girenler Sivaslıoğlu'nun kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Sivaslıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyup eve gelen Batuhan Sivaslıoğlu'nun ailesi sinir krizi geçirdi. Çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)