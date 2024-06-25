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Kahramanmaraş'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada traktörün altında kalan sürücü, yardım ekipleri tarafından çıkarıldı ancak hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Köşürge Mahallesi'nde 49 yaşındaki Demir Bayrak idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Bayrak, yakınları ve çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Bayrak'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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