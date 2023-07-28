Kahramanmaraş'ta Traktör ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen traktör ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet R'nin (46) kullandığı 27 APR 317 plakalı traktör ile Abdurrahman G. idaresindeki 46 ABE 392 plakalı otomobil, Şekeroba Mahallesi'nde çarpıştı.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Nuri A. (26) ve Enes G. (26) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra alev alan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.