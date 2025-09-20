Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Kahramanmaraş'ta bir kamyonet sürücüsü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı otomobilin camını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonetin sürücüsü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışınca önünü kesip yumrukladığı otomobilin camını kırdı. Otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyonetin sürücüsü, tartışmanın sonunda otomobilin önünü kesti. Kamyonetten inen sürücü, hakaret ederek otomobilin camını yumruklayıp kırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, daha sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Aracının camı kırılan diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
