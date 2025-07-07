Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 74 yaşındaki M.C. hayatını kaybetti. Olay, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Kılavuzlu Köprüsü çıkışında meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Y.G. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Kahramanmaraş- Göksun karayolu Kılavuzlu Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki M.C'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaya M.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.C'nin cenazesi olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel