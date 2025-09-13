Haberler

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde İlhan Demir'in kullandığı otomobil devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye götürmesine rağmen kurtaramadı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlhan Demir (40) idaresindeki 46 AAD 974 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş eski kara yolunun 1. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
