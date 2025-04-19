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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ö.T. yönetimindeki 46 LB 908 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçit girişinde, Ö.Y. idaresindeki 27 ARJ 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ö.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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