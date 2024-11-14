Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki minibüs çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 46 PA 490 plakalı minibüs Doğu Çevre Yolu'nda M.T. idaresindeki 46 AIU 771 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 46 AIU 771 minibüste yolcu konumunda bulunan Ö.T. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan M.T'ye ambulansta müdahalede bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, minibüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Partili Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

"Kürtlere temel haklar tanınmalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovenya Norveç CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Slovenya Norveç maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Fransa İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yunanistan İngiltere CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Yunanistan İngiltere maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey Makedonya Letonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kuzey Makedonya Letonya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benin Nijerya CANLI TAKİP - ŞİFRESİZ izle (OSİMHEN MAÇI)! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 14 Kasım Benin Nijerya maçı hangi kanalda, canlı yayın nered
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.