Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sefa Gözümoğlu yönetimindeki 46 EN 460 plakalı otomobil ile Mehmet Gündeşli idaresindeki 01 AHF 740 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Semra, Ayşe, Elanur ve Zeliha Gündeşli, Muhammed Karataş ve Çetin Dönmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semra Gündeşli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.