Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.M.D. idaresindeki 46 AHM 300 plakalı otomobil, Karaziyaret kavşağında Sait Tolu yönetimindeki 46 AIJ 171 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü ile beraberindeki B.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tolu, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.M.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.