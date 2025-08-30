Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
A.M.D. idaresindeki 46 AHM 300 plakalı otomobil, Karaziyaret kavşağında Sait Tolu yönetimindeki 46 AIJ 171 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü ile beraberindeki B.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tolu, kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.M.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel